Arcelor-Mittal : rechute sous les 10E

(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal plafonne vers 10,8E et rechute de -7%, sous les 10E: le premier support ne se dessine pas avant 8,9E, le suivant vers 8,3E (testé le 21 avril). Le titre n'a pas encore invalidé la tendance haussière, ce qui permet de continuer de viser le comblement du 'gap' des 11,446E du 10 mars dernier.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -7.03% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -6.44% ARCELORMITTAL XETRA -6.53% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -4.66% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -6.21%