(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal rechute de -5% jusque sur 19,2E et valide l'apparition d'un îlot de retournement sous 20,58E ('gap' au-dessus de 19,97E puis 'gap' sous 20,1E)... et ceci pourrait également valider l'ébauche d'un double-sommet sous 21E puis 20,6E, mais pas de signal baissier avant cassure des 17,6E (support du 21 janvier, encore une belle marge).

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.03% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -4.14% ARCELORMITTAL XETRA -3.99% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -4.27% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -4.30%