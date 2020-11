Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : rechute de -3% jusque vers 12,1E Cercle Finance • 05/11/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal rechute de -3% jusque vers 12,1E après une tentative avortée de franchissement des 12,6E, le zénith des 23 et 26 octobre dernier et plancher du 2 mars dernier. Le titre pourrait revenir chercher du soutien vers 11,6E avant de tenter une nouvelle percée en direction du 'gap' des 14,86E cette fois-ci.

