Arcelor-Mittal : rebondit sur 25,1E, teste les 26E

(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal rebondit sur 25,1E et teste les 26E : le titre pourrait déborder les 26,3E du 18/12/2023 puis s'attaquer au récent 'pic' des 26,65E du 12 février.

Au-delà, Arcelor viserait les 28E, l'ex zénith du 31/03/2023, lequel coïncide avec un grande oblique baissière unissant les précédents sommets : 30,5E du 3/3/2023 puis 33E du 13/01/2022.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +1.75% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.70% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +1.59% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +0.80% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +1.71%