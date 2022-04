Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor Mittal: proche des -15% en 3 séances information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 11:04









(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal ricoche sous 31,1E (le 21/04) et plonge dans le sillage des matières premières.

La chute est proche des -15% en 3 séances, avec ouverture d'un 'gap' sous 29,53E, ce qui pourrait déboucher sur le test du support oblique des 25,6E.





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -0.65% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +1.69% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +1.28% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +8.59% ARCELORMITTAL OTCBB -6.18% ARCELORMITTAL Sibe +1.16%