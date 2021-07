Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : plafonne sous les 30E, objectif 30,6E information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 15:58









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal plafonne sous les 30E, un objectif prédit par le franchissement de de la résistance des 27E, borne supérieure du canal de consolidation entre 24E et 27,7E (du 20 avril au 26 juillet): il subsiste un potentiel de hausse jusque vers 30,6E, c'est à dire le zénith historique du 18 janvier et du 11 au 18 mai 2018.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +2.92% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +3.88% ARCELORMITTAL XETRA +3.79% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +2.29% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +3.90%