Arcelor-Mittal : nouveau record annuel à 23,61E

(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal inscrit un nouveau record annuel à 23,61E et teste le sommet de son canal ascendant moyen terme (une directissime à la hausse de 17 vers 23E), et c'est un doublement depuis le plancher des 11,6E du 28 ou 29/10/2020. La dernière oscillation entre 17,6 et 21E induisait un objectif de 24,4E : il reste encore 5% de potentiel à la hausse.

