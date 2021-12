Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : nouveau rebond vers 26E information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal, qui a testé par 2 fois très précisément le plancher des 23,95E, les 18 juin et 30 novembre, amorce nouveau rebond vers 26E et referme le 'gap' des 25,73E du 25/11. Un retracement de 50% du récent mouvement de repli permet d'espérer le test des 27E rapidement.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +4.09% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +4.13% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +4.24% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.19% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +3.82%