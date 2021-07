Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : nouveau rebond sur 24E, résistance à 27E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal amorce un nouveau rebond sur 24E, le titre qui repasse les 26,4E se dirige vers un re-test de la résistance des 27E testée le 6 juillet. Ce n'est qu'un épisode de plus de la consolidation latérale entre 24E et 27,7E

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +3.83% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +4.07% ARCELORMITTAL XETRA +3.75% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +2.60% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +4.04%