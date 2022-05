Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal: les 30E en ligne de mire. information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal poursuit le rebond amorcé sur 25E mi-mai et se hisse vers 28,75E.

Le titre se retrouve avec les 30E (résistance oblique moyen terme issue du zénith des 33E du 13 janvier dernier) en ligne de mire, il ne s'en faut plus que de 5%.





