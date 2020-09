Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : les 10,15E agissent comme support Cercle Finance • 28/09/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal reprend +8% vers 11,2E après que les 10,15E aient agi comme support. Le titre matérialise un avalement haussier qui efface les 4 dernières séances de repli, plus 50% des -8% du lundi 21/09. Le récent zénith des 11,60E du 18/09 semble redevenu accessible.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +8.49% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +9.51% ARCELORMITTAL XETRA +9.78% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +8.91% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +9.57%