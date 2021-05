Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor Mittal : gap sous 26,64E, replonge de -5% vers 25,42E Cercle Finance • 19/05/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal replonge de -5% vers 25,42E, la correction s'amorçant par un 'gap' sous 26,64E. Le support oblique qui gravite vers 25,5E est menacé, le titre pourrait trouver un 1er support vers 23,78E, le plancher du 20 avril. Le signal baissier du jour invite cependant à ne pas écarter un test du plancher des 21,3E du 24 mars.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.59% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -4.99% ARCELORMITTAL XETRA -4.63% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.63% ARCELORMITTAL OTCBB -4.47% ARCELORMITTAL Sibe -4.69%