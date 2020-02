Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : 'gap' haussier et envolée vers 16E Cercle Finance • 06/02/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal est dopé par ses résultats : le titre ouvre un 'gap' haussier au-dessus de 14,618E et réalise une envolée de +13% vers 16E (et même 16,21E). Areclor se rapproche rapidement de la résistance des 16,66E du 16 décembre (ou des 17E testé à l'ouverture le 17/12).

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +10.37% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +11.04% ARCELORMITTAL XETRA +10.55% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +9.64% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +10.91%