Arcelor Mittal : 'gap' de rupture sous 29,6E, chute sur 28,7E information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 14:07









(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal ouvre un 'gap' de rupture sous 29,6E et rechute sur 28,75E : le prochain objectif -tout proche- c'est le comblement du 'gap' des 28,475E du 25/10 pus le test du support des 27E du 20/10.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.91% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -3.89% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -3.96% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.34% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -3.80%