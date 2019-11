Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : encore +6,6% à 15,4E Cercle Finance • 22/11/2019 à 17:55









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal encore +6,6% à 15,4E et a bien failli combler le 'gap' des 15,50E du 12 novembre. La dynamique haussière pourrait entrainer le re-test du récent zénith des 15,8E du 8 au 12 novembre puis du 23 juillet ou au minimum des 15,6E du 13 septembre.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +6.17% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +6.62% ARCELORMITTAL XETRA +6.07% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks +3728.50% ARCELORMITTAL LSE Intl +4.99% ARCELORMITTAL OTCBB +3.12% ARCELORMITTAL Sibe +6.38%