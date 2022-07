Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor Mittal: dessine un harami haussier sur 15,65E information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal dessine un harami haussier sur 15,65E: chute de -6% en 48H, stabilisation sur l'ex-zénith du 8/12 janvier 2021, rebond de +5,5%... voilà le scénario initial parfait pour une reprise en 'V' avec un 1er objectif de comblement du 'gap' des 23,08E du 28 juin et un second à 24,6E ('gap' de rupture de support majeur -des 25E- du 21 juin).





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +5.60% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +5.50% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA +5.51% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.64% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +5.94%