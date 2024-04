Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Arcelor-Mittal : décroche de -6% sous 24E information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 10:27









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal décroche de -6% sous 24E (ex-plancher du 17 janvier), via un gros 'gap' sous 25,4E, et efface d'un coup tous ses gains depuis le 11 mars.

Le prochain support (23,35E du 5 mars) est très proche et une cassure précipiterait le titre vers 21,7E (ex-zénith du 3/11/2023 et support oblique long terme issu du plancher majeur des 6,4E du 18/03/2020).





Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -6.09% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -6.35% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -6.17% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.28% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -6.01%