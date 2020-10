Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arcelor-Mittal : comble le 'gap' des 12,16E du 5 mars Cercle Finance • 07/10/2020 à 19:31









(CercleFinance.com) - Leader du CAC40 le 7 octobre, Arcelor-Mittal grimpe vers 12,3E et comble au passage le 'gap' des 12,16E du 5 mars. Le prochain objectif devient 13,3E, l'ex-plancher du 31 février mais également du 6 juin 2019.

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate +4.63% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam +3.00% ARCELORMITTAL XETRA +2.90% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl +1.10% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe +3.34%