Arcelor Mittal: brève incursion vers 28,3E

(CercleFinance.com) - Arcelor Mittal effectue une brève incursion vers 28,3E avant de revenir à l'équilibre vers 27E.

La marge de sécurité par rapport au support des 26,9E se réduit à moins de 0,5% et la cassure de ce plancher induirait un risque de décrue de -1,3E vers 25,6E puis 24,9E, le plus bas annuel du 24 février.





