Arcelor-Mittal : amorce de pullback après test des 30E information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 10:54









(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal rechute de -4% vers 27,4E, confirmant une amorce de pullback après test des 30E le 1er novembre. La cassure des 27E (plancher du 21/10) marquerait une accélération en direction de 26,3E (ex résistance du 27/09).

Valeurs associées ARCELORMITTAL Tradegate -3.61% ARCELORMITTAL Euronext Amsterdam -3.41% ARCELORMITTAL LSE -100.00% ARCELORMITTAL XETRA -3.07% ARCELORMITTAL Swiss EBS Stocks 0.00% ARCELORMITTAL LSE Intl -0.14% ARCELORMITTAL OTCBB 0.00% ARCELORMITTAL Sibe -3.05%