Arcelor-Mittal : -2% vers 23,3E, les 21,9E comme objectif ?

(CercleFinance.com) - Arcelor-Mittal recule de -2% vers 23,3E et compromet le support des 23,5E du 5/12/2023 puis 6 mars, 17 avril et 23 mai.

La tendance basculerait à la baisse sous le récent plancher des 23,2E de fin mai (29 et 30/05)... avec l'ex-zénith des 21,9E du 3 et 6/11/2023.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 23.36 EUR Euronext Amsterdam -1.93%