Arbitrages : achats spéculatifs sur Kering et Eramet dans le portefeuille offensif information fournie par Les sélections de Roland LASKINE • 13/12/2024 à 10:45









"Nous pensons que le plan de gestion des coûts et d'efficacité opérationnelle annoncé au marché devrait permettre à la société mère de Gucci de redresser la barre en 2025." (crédit photo : Adobe Stock / ) En dépit du flou le plus complet qui entoure la nomination du futur premier ministre français, dont dépend la politique économique et sociale qui sera mise en place dans les mois à venir, nous renforçons les positions sur notre portefeuille Offensif. Il s'agit d'opérations réalisées à titre purement spéculatif sur deux valeurs très décotées et de façon plus résiduel sur un tracker CAC 40. Notre indice de référence est en effet lui aussi très en retard par rapport à la moyenne européenne. Parmi les valeurs concernées figurent tout d'abord Kering (100 actions achetées au prix de 247,85 euros) qui au plus fort de la baisse affichait une baisse de près de 45% de son cours de Bourse depuis le 1er janvier. Notre sentiment est qu'à ce niveau les mauvaises nouvelles liées à l'avertissement sur les résultats lancé fin octobre sont désormais bien digérées par les investisseurs. Nous pensons que le plan de gestion des coûts et d'efficacité opérationnelle annoncé au marché devrait permettre à la société mère de Gucci de redresser la barre en 2025. L'autre acquisition concerne le groupe minier Eramet (500 actions achetées au prix de 54,25 euros) qui au plus fort de la baisse affichait un repli également conséquent de plus de 30%. Les mauvaises nouvelles liées à la baisse de 17% du chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre, reflétant notamment une baisse d'activité sur le marché chinois, paraissent désormais bien intégrées dans les cours. Dans une étude récente, les analystes Bank of America ont réitéré leur recommandation d'achat de la valeur jugée profondément sous-évaluée, avec un objectif de cours fixé à 100 euros, près de deux supérieur au cours actuel. Par ailleurs, 450 parts de l' ETF Amundi CAC 40 Ucits sont achetés au prix de 72,95 euros. Nous aurions pu opter pour un tracker plus agressif, comme l'ancien Lyxor Lev CAC 40, aujourd'hui rebaptisé Amundi CAC 40 Daily (X2) Leveraged, mais la visibilité n'est pas assez bonne pour s'engager dans une opération à effet de levier, fut-elle limitée à deux fois la mise. Rédigé le 11 décembre 2024 Accédez à l'ensemble des conseils et sélection de Roland Laskine en devenant client BoursoBank

Valeurs associées ERAMET 53,80 EUR Euronext Paris -0,28% KERING 245,10 EUR Euronext Paris +1,28% Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc 35,70 EUR Euronext Paris +0,20%