Aramis veut lever au moins 250 millions d'euros lors de son introduction en Bourse

(AOF) - Aramis, filiale de Stellantis, veut lever au moins 250 millions d'euros à l'occasion d'une introduction en Bourse sur la place de Paris. Une première étape a déjà été franchie avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Stellantis, qui détient près de 70 % du spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, ne cédera pas d'actions lors de l'opération et conservera une participation majoritaire.

Pour son exercice en cours, qui s'achèvera fin septembre 2021, Aramis vise un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7 et 2,9% " sous réserve que le Covid-19 ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel ".

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.