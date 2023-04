Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis: renforcement des co-fondateurs au capital information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Aramis Group fait part de l'acquisition de 302.222 actions, soit environ 0,36% de son capital et de ses droits de vote, par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs du groupe, réparties à parts égales entre eux.



Près de deux ans après l'introduction en bourse à l'occasion de laquelle ils avaient choisi de conserver 17,48% du capital à eux deux, ils ont ainsi renforcé leur présence en rachetant sur le marché des titres entre le 20 mars et le 4 avril.



Ce choix 'témoigne de leur confiance dans la capacité d'Aramis Group à générer durablement une croissance rentable et à atteindre son ambition de devenir la plateforme préférée des Européens pour acheter une voiture d'occasion en ligne', selon le groupe.





