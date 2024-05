Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aramis relève ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 07:25









A l'occasion de sa publication semestrielle, Aramis Group indique relever ses objectifs annuels 2024, tablant désormais sur un EBITDA ajusté supérieur à 32 millions d'euros, contre supérieur à 19 millions précédemment. A périmètre constant, les volumes de véhicules B2C vendus par la société sont maintenant anticipés supérieurs à 110.000 unités sur l'ensemble de l'exercice en cours, et non plus supérieurs à 100.000 unités. Sur son premier semestre comptable (clos fin mars), le distributeur en ligne de véhicules d'occasion a engrangé un EBITDA ajusté de 16,2 millions d'euros contre un million un an auparavant, avec une structure de coûts maîtrisée. Aramis Group a réalisé un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard d'euros, en croissance organique de 16,7%, avec des volumes de véhicules vendus à des particuliers en hausse de près de 26%, surperformant de 24 points le marché des voitures d'occasion.

Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris +11.58%