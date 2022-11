Aramis rachète Cazoo Trading Italy

(AOF) - Aramis, acteur européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, a fait part d'un accord de reprise de 100% du capital et des droits de vote de la société Cazoo Trading Italy. Cette société, acquise avec effet immédiat, vend environ 1600 véhicules d'occasion à particuliers par an pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. L'opération ne donne lieu à aucune condition suspensive, notamment d'anti-concurrence.

