Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis: rachat de Cazoo Trading Italy information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la revue stratégique par Cazoo Group de ses activités en Europe, Aramis Group fait part d'un accord de reprise de 100% du capital et des droits de vote de la société Cazoo Trading Italy, qui sera renommée avec effet immédiat brumbrum.



Cette société, acquise avec effet immédiat, vend environ 1600 véhicules d'occasion à particuliers par an pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. L'opération ne donne lieu à aucune condition suspensive, notamment d'anti-concurrence.



Elle permet à Aramis d'entrer, à des conditions financières attractives, sur un marché stratégique en Europe Continentale, représentant 20 milliards d'euros de transactions annuelles, et où Stellantis, son actionnaire majoritaire, détient une très forte présence.





Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris 0.00%