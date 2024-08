Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aramis: programme de rachat d'actions lancé information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le distributeur de véhicules d'occasion Aramis Group annonce la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions, afin de couvrir des plans d'attribution d'actions de performance des principaux managers et collaborateurs.



Ces plans s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de partage de la valeur définie lors de son introduction en bourse en 2021. À ce jour, les salariés sont déjà actionnaires à hauteur de 0,86% du capital, grâce aux différents plans d'actionnariat salarié lancés.



En tant que prestataire de services d'investissement, Kepler Cheuvreux pourra procéder à des achats d'actions Aramis à partir de ce 5 août et pour une période de huit mois, pour un volume maximum de 700.000 titres, correspondant à 0,84% du capital.





Valeurs associées ARAMIS GROUP 4,50 EUR Euronext Paris 0,00%