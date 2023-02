Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis: ouvre un 2ème centre au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 17:57









(CercleFinance.com) - Aramis Group, leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers, présent dans six pays, annonce l'inauguration de son deuxième centre de reconditionnement de véhicules d'occasion au Royaume-Uni.



Le Royaume-Uni est le premier marché de vente de véhicules d'occasion en Europe avec plus de 6,5 millions d'unités vendues en 2022.



Ce nouveau centre s'étend sur 15 000 m², dont 4 800 m² pour le bâtiment de reconditionnement seul. L'investissement associé s'élève à environ 2,5 ME.



Ce nouveau centre augmentera à terme les capacités de traitement d'Aramis Group au Royaume-Uni d'environ 25 000 véhicules par an.





