Aramis: offre de crédit instantané déployée avec Younited

(CercleFinance.com) - Aramisauto a annoncé mardi s'être associé à la fintech française Younited afin de déployer une offre de crédit instantané en agences et sur sa plateforme de vente à distance.



Le spécialiste de la vente de voitures d'occasion reconditionnée explique vouloir ainsi augmenter le volume de clients éligibles à une solution de financement, alors que le marché automobile se trouve aujourd'hui sous pression.



L'objectif doit également consister à fluidifier le parcours client afin d'aider ces derniers à concrétiser leur projet d'achat automobile rapidement, sans encombre, et au meilleur prix.



Ce lancement - qui fait suite à une phase pilote réussie de quelques mois réalisée dans plusieurs agences - va s'appuyer sur la technologie 100% digitale de Younited Pay, sans aucun justificatif papier à fournir.



En pratique, il leur suffit de prendre une photo de leur pièce d'identité, de partager leur relevé bancaire via une connexion sécurisée avec leur banque et de fournir un justificatif de domicile.



La souscription ne prend pas plus de cinq minutes et les clients bénéficient ainsi d'une réponse définitive instantanée.





