Aramis: objectif d'EBITDA relevé pour 2024

(CercleFinance.com) - Aramis Group gagne plus de 2% après un relèvement de son objectif 2024 d'EBITDA ajusté à plus de 40 millions d'euros, pour des volumes de véhicules B2C vendus toujours attendus à plus de 110.000 unités, à périmètre constant.



Son chiffre d'affaires du troisième trimestre comptable a augmenté de 17,3% à 573,5 millions d'euros, avec des ventes totales de véhicules à particulier en progression de 24,8% à 28.808 unités, soit une surperformance de +25 points par rapport au marché.



'La croissance de nos ventes de véhicules reconditionnés a enregistré une nette accélération par rapport au deuxième trimestre et nos marges brutes unitaires ont progressé', soulignent aussi ses co-fondateurs Nicolas Chartier et Guillaume Paoli.





