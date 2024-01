Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Aramis: nouveau directeur financier pour l'entité française information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la vente de voitures en ligne Aramis Group a annoncé lundi la nomination de David Alloun au poste de directeur financier d'Aramisauto, sa filiale française.



Ce cadre franco-allemand, diplômé d'HEC, avait démarré sa carrière chez BMW à Munich en 2008 en tant qu'opérateur produit, avant d'endosser le rôle d'ingénieur chez Dassault Aviation.



Il avait rejoint en 2019, où il avait fini par prendre le poste de responsable de la stratégie et du développement international dès 2022.



David Alloun succède à Fabien Geerolf, qui occupait le poste de directeur financier d'Aramisauto depuis 2021 et qui a été promu à la direction financière au niveau du groupe.





Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris -1.91%