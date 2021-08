Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis : Laurelin franchit les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 16:02









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce aujourd'hui avoir été informée que la société Laurelin a franchi individuellement en hausse, le 17 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Aramis Group et qu'elle détient individuellement 8,74% du capital et des droits de vote de cette société. Par ailleurs, Guillaume Paoli a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Aramis Group: à titre individuel, il ne dispose désormais d'aucune action de la société. En revanche, par l'intermédiaire de la société Laurelin qu'il contrôle, il dispose donc de 8,74% du capital et des droits de vote d'Aramis Group. 'Ces franchissements de seuils résultent de la cession hors marché par M. Guillaume Paoli, par voie d'apport en nature, de 7 240 860 actions Aramis Group au profit de la société Laurelin', explique l'AMF.

Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris +0.34%