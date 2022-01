Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis: lancement d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 09:00









(CercleFinance.com) - Aramis Group annonce la mise en place d'une opération d'actionnariat salarié 'SHARE 2022' réservée aux salariés, opération proposée dans quatre pays et qui 'vise à associer les collaborateurs du groupe à son développement et à ses performances'.



L'augmentation de capital portera au total sur un maximum de 0,5% du capital social, soit 414.142 actions. Le prix de souscription sera fixé par décision du PDG, par application d'une décote de 30% par rapport à un cours de référence.



Selon le calendrier indicatif, la fixation du prix de souscription aura lieu ce 31 janvier et la période de souscription initiale des salariés se déroulera du 1er au 21 février inclus, pour une augmentation de capital prévue le 14 mars.





Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris -0.94%