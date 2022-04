Aramis : l’avertissement lancé sur la marge d’Ebitda ne fait pas de vagues

(AOF) - Les investisseurs se montrent cléments. Aramis Group parvient à progresser de 1,68 % à 6,35 euros par action malgré l’avertissement lancé sur sa marge d’Ebitda ajusté. Attendue auparavant autour de 1,5 % pour l’ensemble de l’exercice 2022, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion l’attend désormais « supérieure à 0 ». Un chiffre bien éloigné du consensus (1,1 %).

Si l'activité sur le segment des véhicules reconditionnés, représentant au premier semestre 2022 (octobre-mars) plus de 80% des volumes B2C, connaît une très forte hausse, c'est tout l'inverse pour les voitures pré-immatriculées, en raison des forts ralentissements des chaînes de production de véhicules neufs des constructeurs, notamment par manque de semi-conducteurs.

Par ailleurs, sur le plan marketing, le groupe dit continuer d'accentuer ses efforts de génération de trafic, tant pour stimuler ses ventes en ligne que pour promouvoir son offre de rachat de véhicules auprès des particuliers.

En parallèle de cette mauvaise nouvelle sur l'Ebitda ajusté, Aramis a cependant fait deux annonces plus réjouissantes.

D'une part, Le groupe a relevé son objectif annuel de chiffre d'affaires. Pour l'exercice 2022 (qui s'achèvera fin septembre), Aramis table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à 1,7 milliard d'euros, contre supérieur à 1,6 milliard d'euros précédemment. Le consensus escomptait 1,655 milliard. Lors du premier semestre, le chiffre d'affaires a atteint 873 millions d'euros (+47 % en données pro forma).

" Ces nouveaux objectifs annuels s'entendent à périmètre constant et ne font pas l'hypothèse d'une détérioration sensible complémentaire des conditions du marché de l'automobile, ni de la situation géopolitique actuelle ", a précisé Aramis.

D'autre part, les objectifs de moyen et long terme ont été confirmés. A périmètre constant et à horizon 2025, Aramis vise au moins 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 3% de marge d'Ebitda ajusté. A horizon 2030, le groupe vise au moins 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 8% de marge d'Ebitda ajusté.

