Aramis: hausse de 20% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Aramis publie un chiffre d'affaires de 527 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2024, un chiffre en hausse de +20,0% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est notamment tirée par une croissance de 31,9% des ventes totales de véhicules à particulier, à 26 442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché, ou encore par une hausse de 18%, à 20 817 unités, des volumes vendus de véhicules reconditionnés.



La performance est tirée par l'ensemble des pays, avec une croissance à deux chiffres, à l'exception de l'Espagne qui poursuit sa transition.



Dans ce contexte, le groupe confirme ses objectifs 2024, à savoir des volumes de véhicules B2C dépassant les 100 000 unités à périmètre constant, avec un EBITDA ajusté 'au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023'.





Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris -1.52%