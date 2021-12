Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis Group : objectifs atteints, prévisions relevées information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Aramis Group a annoncé jeudi avoir atteint ses objectifs financiers sur l'exercice 2020/2021 et avoir relevé dans la foulée ses perspectives pour l'exercice en cours. Dans un communiqué, le spécialiste de la vente de voitures en ligne évoque une performance 'exceptionnelle' en dépit du contexte sanitaire et des difficultés du marché automobile. Le groupe souligne avoir largement dépassé ses objectifs de croissance affichés lors de l'introduction en Bourse, conclue l'été dernier. Sa marge d'Ebitda ajusté pro forma atteint ainsi 2,7%, un chiffre en ligne avec ses objectifs, dans un contexte d'investissements marketing soutenus visant à servir la croissance. Le chiffre d'affaires annuel, exprimé en donnée pro forma, ressort quant à lui en hausse de 25,9%, à 1,36 milliard d'euros, avec désormais plus de 50% de l'activité réalisée à l'international. Son résultat net s'inscrit en perte de 15,5 millions d'euros à l'issue de l'exercice clos fin septembre, un montant qui comprend 6,6 millions d'euros de coûts liés à son entrée en Bourse. Aramis dit aborder l'exercice 2021/2022 'avec confiance', expliquant que sa dynamique de croissance est encore appelée à s'accélérer. Ses objectifs pour l'exercice 2022 ont ainsi été revus à la hausse, avec une augmentation des ventes de voitures reconditionnées désormais attendue à plus de 45%, contre plus de 30% initialement. Son chiffre d'affaires devrait, lui, dépasser 1,6 milliard d'euros, contre plus de 1,5 milliard jusqu'ici, avec une marge d'EBITDA ajusté attendue autour de 1,5%. A la Bourse de Paris, l'action Aramis Group progressait de 1,2% jeudi matin suite à cette publication, dans un marché parisien orienté en légère hausse (+0,2%).

Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris +0.96%