Aramis Group: nouveau site de reconditionnement en France information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 18:12

(CercleFinance.com) - Aramis Group annonce ce jour l'inauguration de

son nouveau site de reconditionnement industriel de véhicules d'occasion en France, à Saint-Pierre-Lès-Nemours (région parisienne).



Aramis Group est ainsi en position de doubler ses capacités de traitement de véhicules en France, à 50 000 véhicules par an, pour répondre toujours mieux aux attentes des clients et nourrir ses ambitions de poursuite d'une forte croissance.



'Ce nouveau site de Saint-Pierre-Lès-Nemours deviendra un nouveau fleuron en Europe, grâce notamment à sa ligne de reconditionnement rapide, et nous permettra de proposer à toujours plus de clients un modèle de mobilité

individuelle plus vertueux et respectueux de l'environnement que l'achat d'un véhicule neuf', assurent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d'Aramis Group.