Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis Group : le processus d'IPO à Paris est lancé Cercle Finance • 26/05/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - Aramis Group a annoncé mercredi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marché financiers (AMF), première étape de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Paris. Dans un communiqué diffusé dans la matinée, le spécialiste de l'achat en ligne de voitures d'occasion, désormais présent dans quatre pays, dit envisager une levée de fonds d'au moins 250 millions d'euros. L'objectif de l'opération est de renforcer sa flexibilité stratégique et financière, tout en permettant de saisir d'éventuelles opportunités de croissance, souligne le groupe. Aramis explique ambitionner de devenir 'la plateforme digitale préférée d'achat de voitures d'occasion en Europe'. Stellantis, l'actionnaire majoritaire du groupe, conservera une participation majoritaire après l'entrée en Bourse. Aramis, qui a généré près de 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020, vise pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'EBITDA comprise entre 2,7 et 2,9% Le groupe prévoit de vendre environ 45.000 voitures d'occasion reconditionnées 'B2C' pour l'exercice qui se clôturera fin septembre, soit une croissance organique de 35% par rapport à l'année précédente sur une base pro forma.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.