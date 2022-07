Aramis Group garde sa cible de chiffre d'affaires à plus de 1,7 milliard d'euros en 2022

(AOF) - Au troisième trimestre 2022, clos le 30 juin, le chiffre d'affaires d'Aramis a atteint 458 millions d'euros, en hausse de 20,1% par rapport au troisième trimestre 2021. Les objectifs annuels 2022 sont ajustés à un chiffre d'affaires supérieur à 1,7 milliard d'euros (inchangé), une croissance de l'ordre de 40% des volumes de véhicules reconditionnés, contre une hausse initialement prévue de 45%, ainsi qu'un Ebitda ajusté négatif entre - 10 et - 12 millions d'euros, contre un Ebitda positif précédemment.

En juin dernier, Aramis Group a annoncé l'acquisition, sous conditions suspensives mineures notamment d'anti-concurrence, de l'intégralité du capital d'Onlinecars, leader en Autriche de la vente de véhicules reconditionnés avec plus de 10 000 véhicules d'occasion vendus en 2021, plus de 200 millions d'euros de chiffres d'affaires et une marge d'Ebitda supérieure à 3%.

L'environnement de marché reste incertain, avec des difficultés d'approvisionnement et un certain attentisme des consommateurs.

Aramis Group adapte son offre à ce contexte, accélère la rotation de ses stocks et protège sa profitabilité.

Le groupe publiera ses résultats annuels 2022 le 1er décembre 2022, après bourse.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.