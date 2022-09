Aramis Group fait évoluer sa gouvernance

(AOF) - Le lundi 26 septembre, le conseil d'administration d'Aramis group (Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket) a annoncé des évolutions de sa gouvernance, avec d'une part le remplacement de deux administrateurs représentant Stellantis à la demande de ce dernier, et d'autre part le remplacement du CEO de CarSupermaket, filiale du groupe au Royaume-Uni, désireux de poursuivre un nouveau projet personnel.

Sophie le Roi, vice-présidente directrice financière de l'économie circulaire de Stellantis depuis le 1er juillet 2022, a ainsi été cooptée administrateur à la suite de la démission de Lucie Vigier avec effet le 26 juillet 2022. Xavier Duchemin, senior vice president (SVP) de la division véhicules d'occasion de Stellantis depuis l'été 2022, est également intégré en qualité d'administrateur consécutivement à la démission de Marc Lechantre avec effet le 26 juillet 2022.

Stephen Butterley, CEO de CarSupermaket.com, filiale d'Aramis group au Royaume-Uni, a annoncé sa volonté de poursuivre un nouveau projet après près de dix ans passés au sein de la société. Matt Barrick, 37 ans, qui a effectué l'ensemble de sa carrière dans la société et qui occupait jusqu'ici le poste de directeur commercial et des opérations, prend sa suite.

Au premier semestre de l'exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et quatre sites industriels de reconditionnement.