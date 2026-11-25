Le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasion a réalisé un chiffre d'affaires de 2,25 milliards d'euros en 2025-2026, en recul de 5,4%. Pour le prochain exercice, il vise un Ebitda ajusté compris entre 25 et 50 millions d'euros.

Aramis Group a atteint ses objectifs annuels révisés. Sur l'exercice clos le 30 septembre 2026, le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasion a enregistré un chiffre d'affaires de 2,25 milliards d'euros, en baisse de 5,4% sur un an. Les volumes de véhicules vendus aux particuliers (B2C) ont reculé de 4,2%, à 114 074 unités, dépassant toutefois l'objectif révisé d'au moins 110 000 ventes.

L'Ebitda ajusté s'est établi à 43,1 millions d'euros, dans le haut de la fourchette de l'objectif annuel révisé. Le groupe a toutefois enregistré une perte nette de 3,1 millions d'euros. La génération de trésorerie a atteint 11,1 millions d'euros sur l'exercice, tandis que la dette nette ressortait à 33,6 millions d'euros au 30 septembre 2026.

Sur le plan opérationnel, les volumes de véhicules reconditionnés ont progressé de 3,4% au second semestre. Hors Royaume-Uni et Autriche, où des transitions sont en cours, leur croissance a atteint 11,1%. Le groupe souligne notamment la bonne dynamique de son canal de rachat auprès des particuliers (C2B), dont les ventes ont augmenté de 27,2% sur la période. Ce canal représente désormais 31% des véhicules vendus à des particuliers, contre 25% un an auparavant.

La France, premier marché du groupe, a poursuivi sa croissance rentable et surperformé son marché de 11 points sur l'ensemble de l'exercice. La marge brute par véhicule vendu est restée solide, à 2 316 euros, en léger recul de 1,8% sur un an.

Pour l'exercice 2027, Aramis Group vise entre 110 000 et 120 000 véhicules vendus aux particuliers et une fourchette d'Ebitda ajusté très large, entre 25 et 50 millions d'euros. Le groupe souligne évoluer dans un environnement de marché incertain, notamment en France, ce qui limite sa visibilité à court terme.