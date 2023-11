Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Aramis Group: a presque divisé ses pertes par deux en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 18:25









(CercleFinance.com) - Aramis Group publie un chiffre d'affaires de 1 944,8 millions d'euros au titre de son exercice 2023, en croissance de +9,9% par rapport à 2022 en données publiées et de +0,7% hors acquisitions en Autriche et Italie.



Les volumes vendus de voitures reconditionnées sont en hausse de +13,1% par rapport à 2022 à 78 441 unités, malgré un marché en recul de -5,3%.



Le groupe affiche un EBITDA ajusté positif de 9,6 millions d'euros, en territoire positif conformément aux engagements du Groupe. Hors acquisitions en Autriche et en Italie il s'établit à 13,2 millions d'euros contre -10,7 millions d'euros en 2022.



De son côté, le résultat net s'établit à -32,3 millions d'euros, en nette amélioration par rapport à 2022 (-60,2 millions d'euros).



Aramis a pour objectif de dépasser les 100 000 unités de véhicules B2X vendus en 2024, à périmètre constant et compte générer un EBITDA ajusté 'au moins deux fois supérieur à celui réalisé en 2023'.





Valeurs associées ARAMIS GROUP Euronext Paris +5.06%