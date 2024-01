Aramco n'augmentera pas sa capacité de production à 13 millions de barils par jour

Dans le rouge cet après-midi, le cours du baril de WTI gagnait plus de 1% à 77,57 dollars vers 17h30.

"Avec le quota actuel, la capacité de réserve de l'Arabie saoudite est d'environ 3 millions de bpj... être assis sur capacités non utilisées est coûteux", fait cependant remarquer Amena Bakr, analyse senior chez Energy Intelligence Group.

(AOF) - Le groupe pétrolier saoudien Aramco a annoncé avoir reçu une directive du ministère de l'énergie lui demandant de maintenir sa capacité de production à 12 millions de barils par jour et d’abandonner son projet d’augmentation de sa capacité de production jusqu'à 13 millions de barils par jour. La société mettra à jour ses prévisions de dépenses d'investissement lors de l'annonce de ses résultats 2023 en mars. Cette décision inattendue soulève des questions quant au point de vue du Royaume sur les perspectives de croissance de la demande.

