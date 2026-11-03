Aramco-Le bénéfice au T3 en hausse de 34,5%

La compagnie pétrolière publique saoudienne Aramco 2222.SE a annoncé mardi une hausse de 34,5% de son bénéfice net au troisième trimestre, malgré les attaques subies par ses installations, principalement grâce à l’augmentation de ses revenus et à sa sortie d’une coentreprise.

Le premier exportateur mondial de pétrole a enregistré un bénéfice net de 36,25 milliards de dollars (32,39 milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 26,9 milliards de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s’élevait à 32,7 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Le bénéfice net ajusté du troisième trimestre a atteint environ 31,2 milliards de dollars, dépassant le consensus médian de 30,66 milliards de dollars fourni par Aramco.

La guerre entre les États-Unis et l'Iran a réduit la production d'Aramco, mais la hausse des prix du pétrole a compensé la baisse des volumes.

"PÉRIODE EXTRAORDINAIRE"

L'incertitude géopolitique et les attaques contre des infrastructures énergétiques clés continuent d'aggraver la crise mondiale de l'approvisionnement énergétique, a déclaré le directeur général Amin Nasser dans un communiqué, ajoutant qu'Aramco avait continué à approvisionner ses clients de manière fiable durant cette période "extraordinaire".

Le groupe poursuit l'étude de capacités de stockage supplémentaires à l'étranger et de routes d'exportation alternatives, a-t-il ajouté.

Le taux de fiabilité des approvisionnements s'est établi à 97,8% au troisième trimestre, contre 99,9% un an plus tôt et 98,4% au deuxième trimestre.

La production pétrolière de l'Arabie saoudite s'est établie à environ 8 millions de barils par jour (bpj) en septembre, selon les sources secondaires citées par l'Opep dans son dernier rapport mensuel, contre un peu plus de 10 millions de bpj avant la guerre.

Aramco ne publie pas ses volumes de production de pétrole brut. Le groupe a indiqué que sa production totale d'hydrocarbures avait atteint en moyenne 11,05 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepj) au troisième trimestre, contre 13,3 millions de bepj un an plus tôt. Sa production totale de liquides s'est élevée à 8,7 millions de bpj, contre 10,8 millions de bpj un an auparavant.

Le prix moyen réalisé du pétrole brut s'est établi à 95,2 dollars le baril au troisième trimestre, contre 70,1 dollars un an plus tôt et 108,1 dollars au deuxième trimestre.

Aramco a annoncé un dividende de base de 21,9 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, stable par rapport aux deux trimestres précédents et conforme au montant total attendu pour l'exercice.

En septembre, le groupe a finalisé la cession à son partenaire Petronas de sa participation de 50% dans les coentreprises de raffinage et de pétrochimie PRefChem en Malaisie.

Aramco a indiqué que la deuxième phase de son projet de gaz non conventionnel de Jafurah devait s’achever l’année prochaine et qu’elle était en bonne voie pour atteindre une production de 2 milliards de pieds cubes standard de gaz par jour d’ici 2030.

Le groupe a par ailleurs annoncé le démarrage de la production sur le projet pétrolier Zuluf, dont la capacité de traitement devrait atteindre jusqu'à 600.000 bpj d'ici fin 2026.

(Reuters ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)