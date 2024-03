Aramco : hausse de 30% de son dividende annuel

(AOF) - Hier, Aramco a présenté ses résultats financiers pour l'année 2023. Sur cette période, la compagnie pétrolière publique saoudienne a dégagé un bénéfice net de 121,3 milliards de dollars. Bien que celui-ci le soit le deuxième le plus élevé de son histoire, il a reculé de près de 25% comparé à celui record de 2022 : 161,1 milliards de dollars. "La baisse d'une année sur l'autre peut être attribuée à la diminution des prix du pétrole brut et des volumes vendus, ainsi qu'à la réduction des marges de raffinage et de produits chimiques", explique Aramco.

En outre, le free cash flow a reculé, passant de 148,5 milliards de dollars en 2022 à 101,2 milliards de dollars en 2023.

Aramco a versé un total de 97,8 milliards de dollars de dividendes en 2023, soit une hausse de 30% par rapport à 2022. Aramco a déclaré un dividende de base de 20,3 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, qui sera versé au premier trimestre 2024.

Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé la troisième distribution de dividendes liés à la performance pour un montant de 10,8 milliards de dollars.

Le groupe saoudien indique que ses investissements en capital en 2023 ont atteint 49,7 milliards de dollars, dont 42,2 milliards de dollars de capex organique. Cela représente une augmentation de 28% par rapport aux investissements en capital de 38,8 milliards de dollars en 2022, dont 37,6 milliards de dollars de capex organiques.

Aramco s'attend à ce que les investissements de 2024 s'élèvent à environ 48 à 58 milliards de dollars, avec une croissance jusqu'au milieu de la décennie.