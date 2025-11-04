Aramco-Baisse du bénéfice net au T3 avec la chute des prix du brut

La compagnie pétrolière saoudienne Aramco 2223.SE , premier exportateur mondial de pétrole, a annoncé mardi une baisse de 2,3% de son bénéfice trimestriel, en raison du repli de ses revenus dû à la chute des prix du brut et des produits pétroliers.

Aramco a enregistré un bénéfice net de 101,02 milliards de riyals (23,10 milliards d'euros) pour le trimestre clos le 30 septembre, en baisse par rapport aux 103,4 milliards de riyals enregistrés l'année précédente.

L'Opep+, qui produit environ la moitié du pétrole mondial, a mis fin aux réductions volontaires, après avoir diminué la production pendant plusieurs années pour soutenir le marché.

En octobre, le Brent et le WTI ont chuté de plus de 2% pour le troisième mois consécutif, atteignant leur niveau le plus bas depuis cinq mois le 20 octobre, en raison des craintes d'une surabondance de l'offre et des préoccupations économiques liées aux droits de douane américains.

La société a relevé son objectif de croissance de la capacité de production de gaz destiné à la vente pour 2030 à environ 80% par rapport aux niveaux de 2021, contre un objectif précédent de plus de 60%.

Cette augmentation devrait porter la production totale de gaz et de liquides associés à environ 6 millions de barils d'équivalent pétrole par jour (bepj), a déclaré la société.

"Une partie de cette augmentation provient de notre expansion de gaz non conventionnel à Jafurah, qui a suscité un fort intérêt de la part d'investisseurs mondiaux", a déclaré le directeur général Amin Nasser dans un communiqué.

Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 28 milliards de dollars au cours du troisième trimestre, dépassant l'estimation médiane des analystes fournie par la société, qui était de 26,5 milliards de dollars.

(Federico Maccioni et Maha El Dahan, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)