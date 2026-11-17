Le groupe américain de restauration et de services aux bâtiments progresse encore en Bourse ce mardi, après avoir gagné 2,65% lundi. Ses perspectives et les annonces pour les actionnaires rassurent.

La société Aramark, spécialisée dans les services de restauration collective et la gestion d'installations, continue de progresser à Wall Street. Mardi, une heure après l'ouverture, le titre gagnait environ 2,7% autour de 56,87 dollars. Ce mouvement prolonge le rebond de la veille, après la publication des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2026, clos le 2 octobre.

Des ventes solides et un geste pour les actionnaires

Les comptes dévoilés montrent une activité en progression. Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires atteint 20,1 milliards de dollars, en hausse de 9%. Au dernier trimestre, les ventes progressent d'environ 5%, à 5,29 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté ressort toutefois à 0,71 dollar par action, contre 0,75 dollar attendu par les analystes.

Le marché semble aussi retenir les annonces pour la suite. En effet, Aramark a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions d'un milliard de dollars et relevé son dividende trimestriel de 17%. En 2027, le groupe prévoit une croissance de ses ventes de 9% à 10%, hors effets de change et à nombre de semaines comparable.

"Nos équipes restent mobilisées pour servir nos clients et poursuivre sur la lancée des succès de l'ensemble de nos activités", a précisé son directeur général, John Zillmer.

Cette nouvelle hausse s'inscrit dans un parcours déjà favorable en Bourse cette année. L'action Aramark gagne près de 55% depuis le début de l'année.