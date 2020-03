Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Arabie-Tirs de missiles au-dessus de Ryad Reuters • 28/03/2020 à 22:24









RYAD, 28 mars (Reuters) - Des missiles balistiques ont été interceptés samedi au-dessus de Ryad, la capitale d'Arabie saoudite, et de Djazane, dans le sud du royaume wahhabite, rapportent les médias officiels saoudiens. Plusieurs explosions ont retenti vers 23h20 (20h20 GMT) à Ryad, ont témoigné des habitants. L'origine de ces tirs de missiles non revendiqués n'a pas été déterminée dans l'immédiat. Les Houthis en guerre au Yémen contre une coalition commandée par l'Arabie saoudite ont tiré des centaines de missiles ou de roquettes en territoire saoudien. Leur dernière tentative de tir visant Ryad remonte à juin 2018. (Stephen Kalin, version française Jean-Stéphane Brosse)

