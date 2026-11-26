Arabie saoudite-Opérations suspendues à la raffinerie de Jizan après une attaque

Certaines des opérations de la raffinerie de la région de Jizan, en Arabie saoudite, ont été suspendues après que le site a été atteint jeudi par un projectile aérien hostile, t uant une personne et en blessant plusieurs autres, a déclaré le ministère saoudien de l'Energie dans un communiqué.

L'origine de l'attaque n'a pas été précisée par le ministère.

Toutefois, plus tôt dans la journée, la coalition militaire sous commandement saoudien qui intervient au Yémen depuis 2015 a déclaré que les Houthis avaient attaqué la raffinerie.

Il s'agit de la dernière attaque en date contre les installations pétrolières majeures de l'Arabie saoudite effectuée par les Houthis, dans un contexte d'escalade des hostilités entre Ryad et le mouvement chiite armé sur fond de conflit régional entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les Houthis avaient revendiqué mercredi des attaques contre la plus grande raffinerie saoudienne , celle de Ras Tanura, située sur le golfe Persique et cruciale pour les exportations pétrolières, ainsi que contre les ports de Djeddah et Jizan en mer Rouge.

Dans son communiqué, relayé par l'Agence de presse saoudienne officielle (SPA), le ministère saoudien de l'Energie a déclaré que le projectile ayant atteint la raffinerie de Jizan avait provoqué un incendie qui est désormais sous contrôle.

Un travailleur népalais a été tué et plusieurs autres personnes de différentes nationalités ont été blessées dans l'attaque, a-t-il ajouté.

Les services de secours ainsi que des équipes techniques ont été dépêchés sur les lieux pour évaluer les dégâts et vérifier la sûreté du site.

Située à proximité de la frontière avec le Yémen, la raffinerie de Jizan est conçue pour traiter quotidiennement 400.000 barils de brut.

La coalition militaire dirigée par Ryad a dit pour sa part avoir détruit une plateforme de lancement de missile balistique dans la ville portuaire yéménite de Hodeïdah, qui a selon elle servi à attaquer jeudi la raffinerie de Jizan.

(Enas Alashray et Ahmed Tolba au Caire ; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)